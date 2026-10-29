Dünya Bankası Özbekistan'da 60 trafo merkezi için 100 milyon dolarlık kredi onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dünya Bankası Özbekistan'da 60 trafo merkezi için 100 milyon dolarlık kredi onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Bankası Özbekistan\'da 60 trafo merkezi için 100 milyon dolarlık kredi onayladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Özbekistan'ın elektrik dağıtımını modernize etmek için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı. Program kapsamında 60 kritik trafo merkezi iyileştirilip dijitalleştirilecek; 2031'e kadar yıllık elektrik kaybının 20.000 megavat-saat azaltılması bekleniyor.

TAŞKENT, 29 Ekim (Xinhua) -- Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Özbekistan'ın elektrik dağıtım sistemini modernizasyon çabalarını desteklemek amacıyla 100 milyon ABD doları tutarındaki krediyi onayladı.

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında enerji kayıplarını azaltmak, elektrik arzının güvenilirliğini artırmak ve yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunun önündeki engelleri kaldırmak amacıyla ülke genelinde 60 kritik trafo merkezi iyileştirilecek ve dijitalleştirilecek.

Programın 2031 yılına kadar, yenilenen trafo merkezlerindeki yıllık elektrik kaybını 20.000 megavat-saat azaltması, en az 3,3 gigavatlık yenilenebilir enerjinin şebekeye entegrasyonunu sağlaması ve her yıl yaklaşık 23.000 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonu önlemesi bekleniyor. Programın ayrıca, modernize edilen tesislerin faaliyete geçmesini takip eden beş yıl içinde yaklaşık 11.700 istihdam yaratılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Asya Kalkınma Bankası'nın 30 Eylül'de onayladığı 200 milyon ABD doları tutarındaki kredi ile Özbekistan devlet bütçesinden sağlanan 71 milyon dolarlık katkıyı da içeren programın toplam bütçesi 371 milyon doları buluyor.

Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi Anonim Şirketi tarafından yürütülen proje, ülkenin kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 25 gigavata çıkarma hedefini destekliyor.

Kaynak: Xinhua
Dünya BankasıÖzbekistanEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Bankası Özbekistan'da 60 trafo merkezi için 100 milyon dolarlık kredi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android