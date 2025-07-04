Dünya Barış Forumu\'nda Küresel İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'in başkenti Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen 13. Dünya Barış Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada uluslararası eşitlik ve adaletin ortaklaşa korunması ve küresel yönetişim sisteminin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Perşembe günkü konuşmasında günümüzde dünya barışı ve kalkınması davasının ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Han, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi de dahil olmak üzere bir dizi öneri ortaya koyarak insanlığın barışı ve kalkınmasına ilişkin temel sorunlara Çin'e özgü çözümler sunduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nda ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferlerin ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, dünya barışı ve refahını teşvik etmek ve birlikte daha iyi bir dünya inşa etmek üzere tüm ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Bu çerçevede dört öneri sunan Han, ilk önce tarihten ders çıkarılması ve savaş sonrası uluslararası düzen ve uluslararası eşitlik ve adaletin ortaklaşa korunması gerektiğini kaydetti. Han, ikinci olarak küresel yönetişimi geliştirmek üzere dayanışma ve işbirliğine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekti. Üçüncü olarak küresel refah ve kalkınmayı sağlamak üzere açıklık ve işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Han, dördüncü olarak ise dayanışma içinde kenetlenme ve modernleşme yolunda birlikte ilerlemenin önemini vurguladı.

Han ayrıca kalkınmanın uluslararası gündemin ana maddesi yapılması, gelişmekte olan ülkelerin endişelerinin giderilmesi ve küresel kalkınmadaki eşitsizlik ve dengesizliğe çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Etkinliğe aralarında Japonya eski Başbakanı Hatoyama Yukio, Belçika eski Başbakanı ve Avrupa Birliği Konseyi eski Başkanı Herman van Rompuy gibi yabancı devlet adamları, Çin'deki diplomatik misyon temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi katıldı.