Dünya Çevre Günü'nde Kazdağları'nda Temizlik Etkinliği

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi iş birliğiyle, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kazdağları'nın zirvesi olan Sarıkız Tepesi'nde çevre temizliği yapıldı.

Edremit'te Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kazdağları'nın zirvesinde, Sarıkız efsanesinin geçtiği Sarıkız Tepesi'nde yapılan temizlik çalışmasıyla, bölgenin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkma mesajı verildi. Etkinlik boyunca plastik atıklar, cam şişeler ve diğer çöpler toplanarak alan temizlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş da katıldı.

"Tüm vatandaşlarımızı Kazdağları'nı ve doğal alanlarımızı temiz tutmaya, duyarlı olmaya davet ediyorum"

Katılımcılarla birlikte temizlik yapan Ertaş, "Kazdağları yalnızca Edremit'in değil, tüm Türkiye'nin ve dünyanın ortak mirasıdır. Sarıkız efsanesiyle anılan bu zirvede doğaya ve çevreye sahip çıkarak bir mesaj veriyoruz. Bu anlamlı günde gerçekleştirdiğimiz temizlik etkinliğiyle hem doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirdik hem de farkındalık oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı Kazdağları'nı ve doğal alanlarımızı temiz tutmaya, duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.