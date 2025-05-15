Dünya Çiftçiler Günü Gelibolu\'da Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Çiftçiler Günü etkinliği düzenlendi.
İlçe çıkışındaki Gelibolu- Keşan kara yolu üzerinde deneme sahası bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, deneme sahasına ekilen ürün hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tarla alanı gezildi ve katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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