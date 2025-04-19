Dünya çocukları Anıtkabir ve TRT\'yi ziyaret etti

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği olan "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında 30 farklı ülkeden çocuklarla, Anıtkabir ve TRT'yi ziyaret etti.

Sobacı ve 30 farklı ülkeden çocuklar, bu yıl 47'ncisi düzenlenen TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde ziyarette bulundukları Anıtkabir'de, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Çocuklarla Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sobacı, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla idrak ediyoruz. TRT olarak, çocuklara armağan ettiğiniz bu müstesna günü 1979 yılından bu yana ruhuna yaraşır şekilde kutluyor, dünya çocukları arasında karşılıklı sevgi, saygı ve dostluk duygusunun pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu yıl 47'ncisini 'Hayat, Çocuklar Gülünce Güzel' temasıyla düzenlediğimiz TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğimize katılmak üzere dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen çocukların yüzlerindeki tebessüm, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. İnanıyoruz ki, bugün Türkiye'de bir araya gelen çocuklar, barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu daha adil bir dünya düzeninin inşasında önemli roller üstleneceklerdir. Bu vesileyle, milli iradenin tesisi ve muhafazası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Sobacı, çocuklarla Anıtkabir'de fotoğraf da çektirdi.

"Yüzünüzdeki tebessüm bizler için çok önemli"

Çocuklar ve Sobacı, Anıtkabir ziyaretinin ardından TRT Genel Müdürlüğü'ne geçti.

Burada çocuklara hediye veren Sobacı, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği dolayısıyla 47 yıldır farklı coğrafyalardan, farklı kıtalardan binlerce çocuğu bir araya getirdiklerini söyledi.

Mehmet Zahid Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki bir çocuğun tebessümüyle güzelleşmeyecek tek bir hayat bile yoktur. O yüzden sizin yüzünüzdeki tebessüm bizler için çok önemli. Temennim odur ki yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Türkiye'de güzel anılar biriktirin. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızın her birini rahmet ve minnetle yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden tüm dünya çocukları için tebrik ediyorum. Filistinli çocuklar başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünyaya kavuşmalarını Rabbimden niyaz ediyorum."

Konuşmanın ardından çocuklar, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Sobacı'ya takdim etti.