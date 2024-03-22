Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde \'Sarı Hayaller\' Etkinliği Gerçekleştirildi

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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Sarı Hayaller" etkinliği gerçekleştirildi.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte, Down Sendromlu bireylerin yaptığı yapay zeka destekli tablolardan oluşan "Sanat ve Biz" sergisi de ziyarete açıldı.

Özge Özder ve Tan Aytıs'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Keremcem, Elif Buse Doğan ve Ümit Yılmaz'ın yanı sıra down sendromlu sanatçılar Çağatay Aras, Eren Karalı ve Fark Band'in sahne aldığı konser düzenlendi.

"Engellilerle hayatın her alanını paylaşıyoruz"

Vakıfbank Halk Müziği Korosu Şefi Ümit Yılmaz, sahneye down sendromlu bireylerle çıkacaklarını belirterek, "Onların günü bugün. Biz onlara yoldaşlık edeceğiz. Vakıfbank, farklı dönemlerde sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde birçok etkinlik yapıyor. Bugün de bunlardan birinde, bir farkındalık yaratma çabasında olacağız." dedi.

Engelli bireylerle hayatın her alanını paylaştıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birkaç aydır hazırlık yapıyoruz. Daha önce de birçok etkinlikte engelli bireylerimizle bir araya gelmiştik ama bu sefer gerçekten beni çok şaşırttı. Sahnede saz çalabilen, şarkı-türkü söyleyebilen ve hatta sunuculuk yapabilen bireyler olacak. Onlarla beraber çok güzel bir etkinliğe imza atacağız. Down Sendromu Farkındalık Günü'nü en güzel şekilde yaşayacağız. Böyle özel ve güçlü projelerde, bir güç olarak Vakıfbank'ın yanımızda olması bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bu projede, arka planda çalışan onlarca, yüzlerce insan oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"Umarım bu tarz konserler çoğalır"

Sanatçı Elif Buse Doğan da böyle özel günlere elinden geldiğince destek vermeye çalıştığına dikkati çekerek, "Artı 1 farkla dünyamızı güzelleştiren bütün arkadaşlarımızın günü kutlu olsun. Onlarla müzik yapmaktan çok keyif alıyorum. Daha önce de birçok şarkı türkü söylediğim arkadaşlarım oldu." şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması ve desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Doğan, "Bugün Elif Buse Doğan kimliğini bıraktım. Onlar hangi şarkıları, türküleri söylememi istiyorsa onu söyleyeceğim. Onlar müzik yapacak, ben onlara eşlik edeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tarz konserler çoğalır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Onursal Başkanı Hakan Kural, İZEV'in 35 yıldır kendi alanında ilkleri gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yoğun bir faaliyet gündemleri olduğuna işaret eden Kural, "Toplumsal bütünleşme ve farkındalık adına özel gereksinimli çocuklarımızdan oluşan bir pop grubu kurduk. Bu akşam onlar da sahne alacak. Vakıfbank'ın böyle bir gündeme sahip çıkıp, ön açmasını çok kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi küratörü Aslı Nişancı ise "Sarı Hayaller" isminin yaşamı temsil ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artı bir kromozomlu gençlerimiz yaşama yeni bir kültür anlayışı getiriyor Buradaki amacımız yaşamın her alanında olabileceklerini göstermek. Gençlerimizin kendi özgünlükleriyle orta çağdan 17. yüzyıla uzanan bu eserlerle bize ne söylediğini göstermeye çalıştık. Kültür, dönüşüm anlamına geliyor. İnsana dair her şeyin dönüşümüdür. Gençlerimiz, yaşama farklı açılardan bakmayı bize gösteriyor."