Dünya Kadın Çiftçiler Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Kadın Çiftçiler Günü Ankara'da Kutlandı

Dünya Kadın Çiftçiler Günü, Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nden 30 kadın çiftçinin katılımıyla Ankara'da yapılan etkinliklerle kutlandı. Forumda, kadın çiftçilerin önemi vurgulandı ve kadınların tarımda üstlendiği rol hakkında çeşitli konuşmalar yapıldı.

22.10.2024 14:06  Güncelleme: 15:01
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(ANKARA) - Dünya Kadın Çiftçiler Günü, 21. Yüzyıl için Planlama Grubu ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın ortak etkinliğiyle kutlandı. Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nden 30 kadın çiftçi, bir günlük program için Ankara'ya geldi. Kadın çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent Kalkınma Projesi'ni (BAKAP) gezdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yapılan foruma katıldı. Prof. Dr. Bilsay Kuruç, "Ülkeyi korumak kadını ve toprağı korumaktan geçiyor" dedi.

21'nci Yüzyıl için Planlama Grubu, güz dönemi etkinliklerini Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamasıyla başlattı. Kadın çiftçiler sabah ilk olarak Anıtkabir'e, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından kadın çiftçiler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Gölbaşı'ndaki Başkent Kalkınma Projesi'ne gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün, BAKAP'ı tanıttıktan sonra Eskişehirli kadın çiftçilerle görüştü, sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Kadın çiftçiler: "Ülkeyi korumak, kadını ve toprağı korumaktan geçiyor"

Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda, çiftçilerin katıldığı forumla devam etti. Forumun açış konuşmalarını, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mehtap Ercan Bilgen ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar yaptı. Forumda, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu'ndan,  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayten Namlı ve Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği Başkanı Münevver Kepenek konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kürsünün sahiplerinin çiftçiler olduğunu söyleyerek, sözü Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği'nin çiftçilerine bıraktı. Tarlada kadınların önemi üzerine konuşan çiftçiler Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Eskişehir'den Ankara'ya gelen 30 kadın çiftçinin tamamının konuşmasının ardından, foruma dinleyici olarak katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin önceki dekanlarından ve Ankara Üniversitesi'nin 2008-2012 yılları arasındaki rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç da söz aldı. Ziraat Fakültesi'nde sayısız konuşma yaptığını belirten Prof. Dr. Taluğ Ziraat Fakültesi kürsüsüne kadın çiftçilerin çok yakıştığını söyledi. Prof. Dr. Cemal Taluğ kadın çiftçilere, "Siz olmazsanız, gelecek kuşaklar olmaz. İyi ki varsınız" dedi.

Bilsay Kuruç: Ülkeyi korumak kadını ve toprağı korumaktan geçiyor

Prof. Dr. Bilsay Kuruç da "Çiftçi toprağa elini koyduğu zaman onu dinleyebilen yegane kişidir. Bugün anladık ki o sesi en iyi dinleyen el ise kadın elidir. Ülkeyi korumak kadını ve toprağı korumaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Forumun ardından Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği üyesi kadın çiftçilere teşekkür plaketleri, konuşma yapan akademisyenler ve Ziraat Mühendisleri Odası yöneticileri tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Kadın Çiftçiler Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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