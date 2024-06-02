Dünya Kahvaltı Günü Erciş\'te Kutlandı

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VAN kahvaltısını tanıtmak için 5'incisi kez düzenlenen 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği, bu kez Erciş'teki balık bendinde yapıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı kahvaltı sonrası etkinliğe katılanlar, inci kefali göçünü izledi.

Van'da 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla 'Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası' rekorunun kırılmanın ardından Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak için 5 Haziran, 'Dünya Kahvaltı Günü' olarak ilan edildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, bu yıl 5'inci kez 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Erciş ilçesindeki balık bendinde, Erciş Kaymakamlığı'nın destekleri yapıldı. Etkinliğe katılanlar, yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen karakovan balı, un, tereyağı ve yumurtanın karışımıyla oluşan murtuğa ve bölgeye özgü tereyağında kavrulan ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan kavut gibi birçok kahvaltı çeşidi bulunan Van kahvaltısı yaptı.

'ARTIK SINIRLARI AŞAN BİR ETKİNLİK HALİNE GELDİ'

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, "Öncelikle kahvaltıya gelerek kültürel değerlerine sahip çıkan tüm Vanlıları kutluyorum. 2014 yılında dünyanın en kalabalık kahvaltısını kurarak, kentimizi dünyaya tanıtarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bugün de Dünya Kahvaltı Günü'nün 5'incisini Erciş balık bendinde kutluyoruz. Bu organizasyonumuzda bize destek sunan Erciş Kaymakamlığına ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kahvaltı etkinliğimizi, bu yıl 11'incisi düzenlenen İnci Kefali Festivali'nin yapıldığı alanda yaptık. Her haziran ayının ilk haftasında bu etkinliğimizi yapıyoruz. Kahvaltının başkenti Van'dayız. Van balığının o kutsal göçüne şahitlik etmek için Erciş balık bendini seçtik. Dünya Kahvaltı Günü etkinliğimiz, artık sınırları aşan bir etkinlik haline geldi. Artık dünyanın bütün dış temsilciliklerinde bu etkinlik yapılıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise "Bu etkinlik, bu yıl düzenlediğimiz 11'inci İnci Kefali Balık Göçü Festivali'ne denk gelmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen TSO başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı kahvaltı etkinliği sonrası TSO Başkanı Takva ile yönetim kurulu üyeleri inci kefali göçünü izledi.