Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Kahvaltısı Tanıtımı

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Bosfor restoranda tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türk kahvaltısının farklı lezzetlerinin sunulduğu programa, Rus ve Türk gazeteciler katıldı. Pek çok Rus gazeteci ilk defa Türk kahvaltısı ve Türk çayını tatma imkanı buldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Dünya Kahvaltı Günü hakkında bilgi verdi.

Türk kahvaltısının zengin içeriği ile dikkati çektiğini belirten Bilgiç, "Türk halkı kahvaltıya büyük önem verir. Kahvaltıda insanlar aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirdiği için bu kültür her evin vazgeçilmez gelenekleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.