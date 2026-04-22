Dünya Kiliseler Konseyi, İsrail askerinin Lübnan'da İsa heykelini parçalamasını kınadı

22.04.2026 14:45
Dünya Kiliseler Konseyi Genel Sekreteri Jerry Pillay, Lübnan'ın Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalayarak Hristiyanlara yönelik bir hakarette bulunduğunu ifade etti ve bu eylemi kınadı. Pillay, olayın münferit olmadığını belirterek İsrail'in dini sembollere ve Hristiyan topluluklarına yönelik artan tehditlerine dikkat çekti.

Dünya Kiliseler Konseyi (WCC) Genel Sekreteri Jerry Pillay, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde bir İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Bölgedeki ve dünyadaki Hristiyanlarla birlikte, tüm Hristiyanların onuruna ve duygularına yönelik bu hakarete karşı öfkemizi ve kınamamızı paylaşıyoruz. Bu eylemi gerçekleştirenlerin hesap vermesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pillay, Lübnan'ın güneyinde Hazreti İsa heykelinin bir İsrail askeri tarafından parçalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Heykelin parçalanmasına ilişkin görüntülerin geniş çapta yayıldığını belirten Pillay, şöyle devam etti:

"Lübnan'ın güneyinde bir İsrail askeri tarafından çarmıha gerilmiş İsa heykelinin tahrip edilmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bölgedeki ve dünyadaki Hristiyanlarla birlikte, tüm Hristiyanların onuruna ve duygularına yönelik bu hakarete karşı öfkemizi ve kınamamızı paylaşıyoruz. Bu eylemi gerçekleştirenlerin hesap vermesini talep ediyoruz."

Pillay, birçok Yahudi meslektaşından dayanışma ve destek ifadeleri duyduğunu kaydederek, heykelin yeniden yerine konulması için gösterilen çabalar için çok minnettar olduklarını belirtti.

Bu eylemin münferit bir olay olmadığını, daha geniş ve giderek artan bir eğilimin yansıması olduğunu ifade eden Pillay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgedeki kilise liderleri, bu rahatsız edici ve istikrarsızlaştırıcı gerçeği ve ibadet özgürlüğüne yönelik kalıcı ve artan kısıtlamaları doğruluyor. Üstelik bu olay, İsrail'in Lübnan güneyindeki askeri müdahaleleri bağlamında gerçekleşti. Bu müdahaleler dini sembollerin tahrip edilmesinin yanı sıra birçok Hristiyan topluluğun yerinden edilmesine ve travma yaşamasına da yol açtı."

Pillay, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına son vermesi ve yerinden edilmiş toplulukların evlerine ve ibadet yerlerine dönebilmeleri için İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde acilen çekilmesini ve İsrail'deki Hristiyan karşıtı düşmanlığın zehirli dalgasını tersine çevirmek için sürdürülebilir ve etkili eylemlere başvurulması çağrısı yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Kültür, Güncel, Son Dakika

