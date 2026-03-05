Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde İşitme Kaybı Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde İşitme Kaybı Tartışıldı

05.03.2026 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, işitme kaybının önlenebilirliği ve tedavisi üzerine bilgiler verdi.

İstanbul'da, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla bir araya gelen uzman hekimler, işitme kaybının önlenebilirliği ve tedavisi konusunda gelinen son aşamayı ele aldı.

Uluslararası Koklear İmplant Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 3 Mart, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Kulak ve İşitme Günü" olarak ilan edildi.

Bu özel gün, işitme sağlığının korunması, işitme kaybının önlenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla dünya genelinde her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ev sahipliğinde Uluslararası Koklear İmplant Derneği Yönetim Kurulu, uzman hekimler, hastalar ve aileleriyle bir araya geldi.

Uluslararası Koklear İmplant Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, işitme kaybının, her yaştan bireyi etkileyebilen, ancak sıklıkla geç fark edilen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kalcıoğlu, bugün dünya genelinde yüz milyonlarca insanın işitme kaybıyla yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğumda var olan işitme kaybı, zamanında teşhis edilip gerekli önlemlerin alınması ve bir yaş civarında gerekli görülen çocuklara koklear implant cerrahisi gerçekleştirilmesi ile bugün artık bir hatta iki engel durumunun ortadan kaldırıldığı muhteşem bir noktaya gelmiştir. Bu engellilik durumları işitme ve ona bağlı gelişen konuşma engelliliğidir. Bu konuda, 2008 yılından itibaren ülkemizin her köşesinde yeni doğan bebeklerimizin işitme taramasından geçirilmesini yaygınlaştırıp takip ederek bugün ülkemizi dünyada işitme taramasını en iyi yapan ülkelerin ön saflarına taşıyan devletimize ve özellikle Sağlık Bakanlığımıza minnetlerimizi sunarız."

Yaşamın ileriki yıllarında gerçekleşen işitme kaybının diğer önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu vurgulayan Kalcıoğlu, "Çoğu zaman yavaş ilerlediği için bireyler tarafından geç fark edilmekte ve yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilerek ihmal edilebilmektedir. Oysa erken tanı ve uygun müdahale ile işitme kaybının birey üzerindeki olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Günümüzde işitme cihazları, koklear implantlar ve işitsel rehabilitasyon uygulamaları sayesinde bireylerin yaşam kalitesinde belirgin iyileşmeler sağlanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

"İşitme ile ilgili en ufak şüphede bir uzmana başvurulmalıdır"

Özellikle yaşa bağlı işitme kaybının, yalnızca iletişimi değil, sosyal katılımı, iş gücü verimliliğini ve demansa varıncaya kadar bilişsel sağlığı da etkileyebildiğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Kalcıoğlu, "O nedenle gereken durumlarda işitme cihazından koklear implanta, hangisi gerekiyorsa mutlaka o rehabilitasyon metoduna başvurmak yaşam kalitesini arttırmak için çok önemlidir." bilgisini verdi.

Kalcıoğlu, doğumda olan işitme kaybı dışında gelişen işitme kayıplarının önemli bir kısmının önlenebilir nedenlere bağlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüksek ses maruziyeti, kontrolsüz kulak enfeksiyonları, ototoksik ilaç kullanımı ve bazı sistemik hastalıklar işitme sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle, yüksek sese uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalı, kulaklık kullanımında ses fazla açılmamalı, uzun süre kullanılmamalıdır. Çocukluk çağındaki kulak enfeksiyonları ihmal edilmemeli, işitme ile ilgili en ufak şüphede bir uzmana başvurulmalıdır."

Kalcıoğlu, bu yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen temanın "çocukluk döneminden ileri yaşa kadar her aşamada işitme taraması ve rehabilitasyonu" olduğunu aktaran Kalcıoğlu, "Bu tema, işitme sağlığının yalnızca bir sağlık hizmeti konusu değil, aynı zamanda eğitim, sosyal katılım ve eşit fırsatlar meselesi olduğunu güçlü biçimde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Erken tanının önemine işaret eden Prof. Dr. Kalcıoğlu, "İşitme kaybı, özellikle çocukluk çağında erken tanı ve zamanında müdahale edilmediğinde dil gelişimi, akademik başarı ve sosyal uyum üzerinde kalıcı etkiler bırakabilmektedir. Oysa bilimsel veriler göstermektedir ki erken tanı, uygun cihazlandırma, koklear implant uygulamaları ve düzenli rehabilitasyon ile çocuklar akranlarıyla eşit eğitim fırsatlarına erişebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İşitme Kaybı, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde İşitme Kaybı Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:08:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Dünya Kulak ve İşitme Günü'nde İşitme Kaybı Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.