Dünya Kupası'nda Galibiyetler ve Beraberlikler - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda Galibiyetler ve Beraberlikler

27.06.2026 11:16
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İspanya ve Belçika galip gelirken, Mısır-İran ve Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan berabere kaldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G ve H Grubu'nda oynanan karşılaşmalarda İspanya ve Belçika galibiyetle ayrılırken, Mısır- İran ile Yeşil Burun Adaları- Suudi Arabistan mücadeleleri beraberlikle sonuçlandı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile İran, Seattle Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

H Grubu'nda Uruguay ve İspanya, Guadalajara Stadyumu'nda karşılaştı. İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

G Grubu'nda Belçika ile Yeni Zelanda, BC Place Stadı'nda karşı karşıya geldi. Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

H Grubu'nda oynanan maçta Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA

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