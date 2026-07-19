Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise büyük darbe - Son Dakika
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Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise büyük darbe

19.07.2026 23:08
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Adalet Bakanlığı, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edildiğini, 19 dış finans evinin deşifre edildiğini ve 23 şüpheli hakkında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, Dünya Kupası final maçı öncesinde yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 314 banka hesabı belirlendiğini, 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan Dünya Kupası Final Maçı öncesinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025/18 sayılı "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı" Genelgesi ile Adalet Bakanlığı'nın koordinasyon yazısı doğrultusunda yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

UZMAN SORUŞTURMA BÜROSU KURULDU

Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 26 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan iş bölümü kapsamında, yasa dışı bahis ve spor suçlarının daha etkin şekilde soruşturulması amacıyla "Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu"nun kurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, bireysel ya da organize şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan kişi ve gruplara yönelik adli süreçlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

DÜNYA KUPASI FİNALİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Bakanlık, 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nin yasa dışı bahis trafiğinin en yoğun yaşanmasının beklendiği karşılaşma olarak değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, 2022 Dünya Kupası'nda yasa dışı bahis hacminin yaklaşık 35 milyar dolar olduğu, 2026 organizasyonunda ise bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine ulaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin kapsamlı bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

6 BİN 314 BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ

Teknik ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiği bildirilen açıklamada final maçının başlamasıyla birlikte söz konusu hesaplara anlık bloke konulması amacıyla ilgili bankalara eş zamanlı müzekkereler gönderildiği kaydedildi.

19 DIŞ FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLDİ

Açıklamada, yasa dışı bahis siteleriyle entegre şekilde faaliyet gösterdiği değerlendirilen PANEL sistemine sahip 19 dış finans evinin deşifre edildiği belirtildi.

Bu yapılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında benzer operasyon ve adli süreçlerin öncelikli ve kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından da şu açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6 bin 314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dünya Kupası öncesi yasa dışı bahise büyük darbe - Son Dakika

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