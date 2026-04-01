Dünya Kupası Sevinci İzmir'de
Dünya Kupası Sevinci İzmir'de

01.04.2026 01:49
A Milli Takım, Kosova'yı yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı kutladı, İzmir coştu.

A MİLLİ Futbol Takımı'nın Kosova karşısında aldığı galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması İzmir'de sevinçle kutlandı.

A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maçın ardından kentin birçok noktasında İzmirli vatandaşlar tarafından kutlamalar gerçekleştirildi. Kutlamaların en yoğun olduğu adreslerden birisi ise Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı yakınında oldu. Araçları ile bölgeye gelen vatandaşların bir kısmı korna çalarak kutlamalara katılırken, bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Meşaleler de yakan vatandaşlar geç saatlere kadar kutlamaları sürdürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Kosova, Futbol, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
