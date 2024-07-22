Dünya Liderlerinden Joe Biden'a Teşekkür Mesajları - Son Dakika
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Dünya Liderlerinden Joe Biden'a Teşekkür Mesajları

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık seçimlerinden çekilme kararı ve Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından dünya liderleri, Biden'a teşekkür mesajları gönderdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Biden'ın adaylıktan çekilme kararını takdirle karşıladığını belirtirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Biden'ın zor kararlar aldığını ve bu kararın da en zorlarından biri olduğunu ifade etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden'ı gerçek bir dost olarak nitelendirirken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Biden'ın kararına saygı duyduğunu ve kendisiyle çalışmayı dört gözle beklediğini dile getirdi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Biden'ın kararını en iyi siyasi karar olarak değerlendirirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği destek için minnettar olduklarını ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Biden'ı cesur ve onurlu kararı için takdir ettiğini belirtirken, İrlanda Başbakanı Simon Harris ise Biden'a küresel liderliği ve dostluğu için teşekkür etti.

22.07.2024 12:05
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından dünya liderlerinden, Biden'a teşekkür mesajları geldi.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından liderler, Biden'ın çekilme kararı almasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Dostum Joe Biden, ülkesi, Avrupa ve dünya için çok şey başardı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın adaylıktan çekilme kararının takdiri hak ettiğini belirtti.

Scholz, "Dostum Joe Biden, ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadesini kullandı.

"Belki de bu hayatınızdaki en zor karardı"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Biden'ın siyasi kariyeri boyunca "dünyayı daha güvenli, demokrasi ve özgürlüğü daha güçlü tutan zor kararlar aldığını" söyleyerek, "Son kararınızı açıklarken de aynı ilkeler doğrultusunda hareket ettiğinizi biliyorum. Belki de bu hayatınızdaki en zor karardı." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X'ten yaptığı açıklamada, Biden ve eşi Jill Biden'a teşekkür ederek, Başkan'ı Kanadalılar için "gerçek dost" olarak nitelendirdi.

Trudeau, "O, harika bir adam ve yaptığı her şeye ülkesine duyduğu sevgi yön veriyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X hesabındaki paylaşımda, Biden'ın kararına saygı duyduğunu ve kalan görev süresi boyunca kendisiyle çalışmayı "dört gözle beklediğini" kaydetti.

"Verebileceği en iyi siyasi karar"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın kararının "verebileceği en iyi siyasi karar" olduğunu düşündüğünü belirterek, "Japonya-ABD ittifakı, ülkemizin diplomasi ve güvenliğinin temel taşı, bundan dolayı yaşananları yakından takip edeceğiz." dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da X'ten yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık yarışından çekilme kararını, "kişisel olarak zor ama çok değerli bir karar" olarak değerlendirdi.

"Biden'ın liderliği için her zaman müteşekkir olacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı paylaşımda, Biden'ın Ukrayna'ya verdiği destek için minnettar olduklarını belirtti.

Biden tarafından alınan "zor ama güçlü" karara saygı duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Biden'ın liderliği için her zaman müteşekkir olacağız. Ülkemizi destekledi, bize yardımcı oldu ve bu korkunç savaş boyunca bize destek sağlamayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

"Büyük bir başkandan büyük bir jest"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşımında, Biden'ı "cesur ve onurlu" kararı için takdir ettiğini belirtti.

Biden'ın görev süresi boyunca aldığı "önemli kararlara" dikkati çeken Sanchez, "Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele etmiş büyük bir başkandan büyük bir jest." değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda Başbakanı Simon Harris da Biden'a "küresel liderliği" ve "dostluğu" için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Liderlerinden Joe Biden'a Teşekkür Mesajları - Son Dakika

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