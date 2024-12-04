Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi

Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi

TTK'da düzenlenen törenle iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler anıldı ve dualar edildi.

04.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne ait kuyubaşında düzenlenen törende, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, çıkartılacak her bir ton kömüre ülkenin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu bilinç ve şuurla çalıştığınızı biliyorum. Yine bu şekilde çalışarak verimli, uygun, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ederek, yer altından çıkan en değerli madenin insan olduğu bilinciyle çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Madencilere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın selamını ileten Kiraz, işçilere kazasız belasız çalışmalar diledi.

Maden işçisi Sefer Bayrak da madenciliğin zor bir meslek olduğunu, ülke ekonomisine madencilerin önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Yer altında madencinin canının yine madenciye emanet olduğunu anlatan Bayrak, "Çoluk çocuğumuzun nafakasını kazanmak, onların vatana millete hayırlı bir evlat olması için madenin zor şartlarında mücadelemizi verdik. Her zaman kazaya maruz kalınabilecek bir meslek. Onun için her zaman arkadaşlarımızla 'Hayırlı işler, Allah kazasız belasız çalışmak nasip etsin.' şeklinde söyleriz." ifadelerini kullandı.

15 yıllık madenci Ferhan Ay ise madencilerin hayatın her anında, ne zaman desteklerine ihtiyaç duyulursa orada olacaklarını dile getirerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini çünkü madenciliğin korkusuz bir meslek olduğunu sözlerine ekledi.

Mevlit şekeri dağıtılan törenin sonunda kurum ve sendika yöneticileri ile maden işçileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Dünya Madenciler Günü, Ekonomi, Türkiye, Aralık, Enerji, Güncel, Maden, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:22:07. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Madenciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.