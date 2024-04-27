Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri: İşgale Karşı Direniş Terör Değildir - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri: İşgale Karşı Direniş Terör Değildir

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri: İşgale Karşı Direniş Terör Değildir

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsrail işgaline karşı direnişin terör olmadığını söyledi. Karadaği, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, işgale karşı direnişin uluslararası hukukta ve ilahi hukukta terör olmadığını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği katliamların uluslararası normları ve değerleri çökerttiğini belirtti.

27.04.2024 15:38
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, hem semavi dinler hem de uluslararası hukuka göre İsrail işgaline karşı direnişin terör olmadığını söyledi.

Karadaği, İstanbul'da düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "İşgale karşı direnişin ne uluslararası hukukta ne de ilahi hukukta terör olmadığını yüksek sesle söylemeliyiz. Sloganımız bu olsun, çünkü düşman ve beraberindekiler 7 Ekim'de yaşananların terör olduğunu kabul ettirmeye çalışıyor." dedi.

Filistin halkının, özellikle de Gazze'deki Filistinlilerin barış ve güvenlikten tamamen mahrum olduğuna dikkati çeken Karadaği, "Siyonist işgalciler her şeyi yok ettiler." ifadelerini kullandı.

Karadaği, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği katliamların ardından, "Birleşmiş Milletlerin kurulduğu tüm insani değerler, uluslararası yasalar, uluslararası normlar ve hedefler tamamen çökmüştür." dedi.

Dünyanın barış ve adaleti tesis edecek yeni bir nizama ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Karadaği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözüne işaret ederek, "Elbette 7 milyar, bir milyarı dahi temsil etmeyen 5 ülkeden çok daha büyük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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