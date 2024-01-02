 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, İsrail askerinin kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, İsrail askerinin kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam dünyasına, İsrail askerinin Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınması çağrısında bulundu. Karadaği, İslam dünyasına ve Arap liderlere seslenerek, bu aşağılanmayı kabul edemeyeceklerini ve bebeğe bakma sorumluluğunu üzerine aldığını beyan etti. İsrail ordusunun saldırılarında binlerce çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, bir İsrail askerinin bulduğu ve ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, İsrail askerinin kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi
02.01.2024 - 11:51,
Abone Ol

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam dünyasına, İsrail askerinin Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınması çağrısında bulundu.

Karadaği, X sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Paylaşımında İslam dünyasına ve Arap liderlere seslenen Karadaği, İsrail askerinin Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi.

Karadaği, "Allah'ın izniyle bu bebeğe bakma sorumluluğunu üzerime aldığımı beyan ederim. Onurumuz kıymetlidir. Bu aşağılanmayı kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarında 9 binden fazla çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordu radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söylemişti.

Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık Cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yapmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Dünya, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, İsrail askerinin kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi - Son Dakika


11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53
21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor

Son Dakika
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:32:43. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, İsrail askerinin kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement