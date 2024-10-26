Dünya Müslüman Alimleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Dünya Müslüman Alimleri'nden İsrail'e Kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını ve insanlık suçlarını kınadı.

26.10.2024 23:16
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını, sınır ihlalleri ile insanlık suçlarını ve uluslararası kanunlara ve evrensel normlara aykırı tüm eylemlerini kınadığını bildirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, "Gazze ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırıların, sınır ihlallerinin ve İran'a yönelik yeni bir saldırının tırmanması" başlığıyla sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail tarafından İran'daki hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırılar kınandı.

Açıklamada, "Bu saldırılar, yıkıma ve daha fazla felakete sürükleyecek tehlikeli bir tırmanıştır. olarak değerlendirildi. İşgal devleti, masum kanları akıtmaktan hiçbir zaman doymamış ve dünya sessiz ve seyirci kaldıkça bu eylemlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

İslam dünyası, insanlık alemi ve Birleşmiş Milletler'in, bu katliamları ve suçları durdurmak adına gerçek bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in; çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alan ve insanlık ve merhametten yoksun kanlı sahnelerle masumları yok etmeyi amaçlayan korkunç katliamları, tüm ilahi dinlere ve uluslararası insani hukuka tamamen aykırıdır. Evler, içinde yaşayanların başlarına yıkılmakta, hastaneler ve ibadethaneler vicdansızca hedef alınmaktadır. Bu, tüm insani değerlerin açıkça ihlalidir.

Bu kesintisiz suçlar karşısında, Birlik İslam ümmeti ve özgür dünya adına şu soruyu sormaktadır: Siyonist rejimin zorbalığı karşısında bu utanç verici sessizlik ne zamana kadar sürecek?

Birlik, İslam ümmetinin tüm evlatlarını ve özgür halkları bu saldırılara karşı acilen harekete geçmeye, meydanlarda toplanmaya, adaleti ve insan onurunu savunmak için çabalarını artırmaya çağırmaktadır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

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