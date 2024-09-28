Dünya Okul Sütü Günü\'nde Esenyurt\'ta Çocuklara Süt İkramı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Dünya Okul Sütü Günü dolayısıyla ilçeli çocuklara süt ikram etti. Başkan Özer, "Çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek için süt dağıtıyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Daha sağlıklı yaşamaları ve iyi eğitim almaları, ülkemizin geleceği için önemli" dedi.

Süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan Dünya Okul Sütü Günü etkinlikleri kapsamında Esenyurtlu çocuklara süt dağıtıldı. Esenyurt Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Yeni Belediye Meydanı'nda gerçekleştirdiği etkinlikte Başkan Özer, çocuklara süt, kek ve gofret ikram ederek, sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekti.

Çocuklara daha sağlıklı bir gelecek bırakmak için süt dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Özer, "Bugün Dünya Okul Sütü Günü. Çocuklarımıza süt, bisküviler, kekler ve gofretler veriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine bu konudaki destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü süt, çocuklarımız için son derece önemli bir gıda. Kalsiyum eksikliğini gidermekte ve vücut gelişimini sağlamakta. Çocuklarımızı mutlaka sütle beslemeliyiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Daha sağlıklı yaşamaları ve iyi eğitim almaları, ülkemizin geleceği için önemli" diye konuştu.