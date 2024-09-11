TTS'nin 30. Kongresi İstanbul'da

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(ANKARA) - Dünya Organ Nakli Derneği'nin (TTS) 30'uncu Uluslararası Kongresi, 22-25 Eylül'de Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapılacak. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongreye, farklı ülkelerden transplantasyonda öncü bilim insanları katılacak. Haberal, kongrede takdim edilecek Medawar ödülünü alan ilk Türk bilim insanı olacak.

İstanbul'da gerçekleşecek olan TTS'nin 30'uncu Uluslararası Kongresi'ne Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın kurduğu Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT), Türk Dünyası Transplantasyon Derneği (TDTD) ve Türkiye Organ Nakli Derneği (TOND) de kongreye destek verecek.

Derneğin toplantıları daha önce ABD ve Avrupa'da yapılırken, bu yıl ilk kez bilim insanı Haberal öncülüğünde 22-25 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Haberal, Medawar ödülünü alan ilk Türk bilim insanı olacak

Kongrede, bilimde en seçkin dünya ödülü Medawar ödülleri de sahiplerini bulacak. Dünya Transplantasyon Derneği, evrensel olarak bilimsel başarı için en seçkin dünya ödülleriyle eş değer olarak kabul edilen Medawar ödülünün sahiplerini; "transplantasyon alanına olağanüstü katkılardan dolayı toplum tarafından verilen en büyük onur olan prestijli 2024 Medawar Ödülü'nün kazananlarını duyurmaktan gurur duyar" başlığıyla resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre Medawar ödülü, ilk kez bir Türk bilim insanına, Haberal'a takdim edilecek.

1990 yılından beri verilen Medawar ödülü, Prof. Thomas Starzl, Prof. Sir Roy Calne gibi organ naklinde öncü isimlere verilmişti.

Başarıdan başarıya koşan bir bilim insanı...

Başkent Üniversitesi'nin kurucusu olan Prof.Dr Mehmet Haberal, 2000 yılında Dünya Organ Nakli Derneği tarafından "Milenyum Madalyası" ile ödüllendirilen ilk Türk bilim insanı olmuştu.

Haberal, Atina Akademisi'nin ilk kez bir yabancıya verdiği yüksek şeref ödülüne layık görülmüş, bu ödülü nisan ayında Atina'da düzenlenen törenle teslim almıştı. Haberal'ın bu başarısı, Yunan medyasında, "Atina Akademisinde Bir Türk" başlıkla yer almıştı.

Haberal'a, mayıs ayında, Rusya Transplantasyon Derneği tarafından, 11. Moskova Transplantasyon Kongresi'nde, Demikhov Madalyası takdim edilmişti.