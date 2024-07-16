Dünya Plastinasyon Derneği'nin 21. Uluslararası Kongresi İstanbul'da düzenleniyor - Son Dakika
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Dünya Plastinasyon Derneği'nin 21. Uluslararası Kongresi İstanbul'da düzenleniyor

İstanbul'da düzenlenen Dünya Plastinasyon Derneği'nin 21. Uluslararası Kongresi'nde, insan ve hayvan kadavrasının plastiğe çevrilmesi ve tıp araştırmalarında kullanılması konuları ele alınıyor. Kongreye 40 ülkeden doktorlar katılıyor ve plastinasyonun önemi vurgulanıyor. Plastinasyon, kadavra sıkıntısı bulunan ülkeler için önemli bir teknik olarak görülüyor.

16.07.2024 13:31
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İnsan ve hayvan kadavrasının plastiğe çevrilmesi ve tıp araştırmalarında kullanılmasına ilişkin gelişmelerin ele alındığı Dünya Plastinasyon Derneği'nin 21. Uluslararası Kongresi, İstanbul'da yapılıyor.

Fatih'te bir otelde düzenlenen kongreye ilişkin AA muhabirine bilgi veren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Tunalı, iki yılda bir düzenlenen kongreye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Tunalı, başkanlığını da yaptığı kongreye 40 ülkeden doktorların katıldığını aktardı.

Plastinasyonun bir tür doku koruma yöntemi olduğunu belirten Tunalı, "Bu teknik temel olarak dokudaki suyun uzaklaştırılması ve yerine reaktif polimerlerin konulmasından ibarettir. Plastinasyon işlemi Türkiye'deki bir çok tıp ve veterinerlik fakültesinde başarıyla uygulanıyor. Normal şartlarda tıp araştırmalarında kullanılan kadavraları ilaçlamak zorundayız. Bu kullanılan ilaçlar toksik etkiler, kanserojen etkiler gösterebiliyor ve kadavraları sıvı içinde muhafaza etmek durumunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunalı, plastinasyon uygulanan kadavralarda çıplak elle çalışma yapılabildiğini kaydederek, "Kadavrada bozulma gerçekleşmiyor, toprağa bile gömsek ancak 500 yıl sonra deforme olacak plastikler oluşturmuş oluyoruz." dedi.

Türkiye gibi kadavra sıkıntısı bulunan ülkeler için bu tekniğin önemli olduğuna dikkati çeken Tunalı, "Yurt dışından plastinat getirdiğimizde çok pahalıya mal oluyor ancak kendimiz yaptığımız zaman bu bütçeyle yeni bir laboratuvar kurabiliyoruz." diye konuştu.

Kongre, 18 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Dünya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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