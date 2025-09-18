Dünya Su Kaynakları Baskı Altında - Son Dakika
Dünya Su Kaynakları Baskı Altında

18.09.2025 07:11
WMO'nun raporuna göre, su kaynakları krizle karşı karşıya ve verimli izleme şart.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında. Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiği vurgulanarak, bu döngünün "tufan ve kuraklık" arasında gidip geldiğine işaret edildi.

Çok fazla veya az suyun ekonomiler ve toplum üzerindeki ardışık etkilerine değinilen raporda, 2024'te küresel nehir havzalarının yalnızca 3'te 1'inin "normal" koşullara sahip olduğu belirtildi.

Raporda, geri kalan nehir havzalarının ise normalin üzerinde veya altında olduğu kaydedilerek, "Bu da üst üste 6'ncı yıldır belirgin bir dengesizlik anlamına geliyor. 2024, tüm bölgelerde yaygın buzul kaybının yaşandığı üst üste üçüncü yıl oldu. Birçok küçük buzul bölgesi, bir buzulun erimesinin yıllık maksimum akış hızına ulaştığı ve ardından buzulların küçülmesi nedeniyle azaldığı 'zirve su noktası' olarak adlandırılan noktaya ulaştı veya ulaşmak üzere." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Amazon Havzası, Güney Amerika'nın diğer bölgeleri ile Güney Afrika'nın şiddetli kuraklıkla boğuştuğunun altı çizilen raporda, Orta, Batı ve Doğu Afrika, Asya'nın bazı bölgeleri ile Orta Avrupa'da normalden daha yağışlı koşullar görüldüğüne işaret edildi.

Raporda, dünya genelinde su ile ilgili gelişmiş izleme ve veri paylaşımına olan kritik ihtiyaca da vurgu yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Saulo, suyun toplumları ayakta tuttuğunu, ekonomileri güçlendirdiğini ve ekosistemleri sağlamlaştırdığını kaydetti.

Saulo, "Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında. Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Su konusunda güvenilir ve bilime dayalı bilgiler her zamankinden daha önemli olduğunu aktaran Saulo, "WMO'nun 2024 Küresel Su Kaynakları Durumu Raporu, WMO'nun bu bilgiyi sağlama taahhüdünün bir parçasıdır. Veri paylaşımına sürekli yatırım ve gelişmiş işbirliği, izleme boşluklarını kapatmak için hayati önem taşıyor. Veri olmadan, kör uçuş yapma riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

BM Su Ajansı'na (UN Water) göre, yaklaşık 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya ve bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşması bekleniyor.

Bu durum, dünyanın su ve sanitasyona ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6'nın çok gerisinde kalmasına neden oluyor.

Kaynak: AA

