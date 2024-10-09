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Dünya ve Türkiye Birincileri Devrek'te buluştu

ZONGULDAK - Camiler ve Din Görevlileri Haftasında Dünya ve Türkiye birincileri Devrek'te bir araya geldiler.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftasında" Zonguldak'ın Devrek İlçesinde hayata geçirilen etkinlikte Dünya Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi ile Türkiye Ezanı Güzel Okuma birincileri bir araya geldiler. Bu sene ilki gerçekleştirilen ve Devrek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanında organize edilen Kur'an-ı Kerim ve Kaside programında Türkiye'nin önemli hafız ve mevlithanları okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim Tilaveti, ezan ve kasidelerle programa katılan davetlilerin gönüllerine taht kurdular.

Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Mustafa Alphayta, Taksim Camii Müezzin Kayyımı Cengiz Bayraktar, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ve Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in yer aldığı özel organizasyonda Devrekliler maneviyatı doyasıya yaşamanın tadını çıkardılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda konuşan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilkini hayata geçirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu tür programı gerçekleştirmek en büyük hayallerimden birisiydi çok şükür bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum inşallah her yıl bu tür etkinlikleri yapmayı hedefliyoruz bu programda bizlere destek veren başta kaymakamımız Muhammed Evlice'ye, din görevlisi arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaklaşık iki saat süren programın ardından İstanbul'dan organizasyona katılan hafızlara Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından teşekkür plaketi ile ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, programa katılan yüzlerce davetliye nohutlu pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri, din görevlileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.