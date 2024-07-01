Dünyaca Ünlü Arnavut Yazar İsmail Kadare Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Arnavut Yazar İsmail Kadare Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare, 88 yaşında hayatını kaybetti. Kadare, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Arnavut makamları henüz resmi bir açıklama yapmasa da ülkenin üst düzey yetkilileri Kadare'nin ölümünü doğruladı. Kadare, Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu ve birçok eseri Türkçe dahil olmak üzere çeşitli dillere çevrilmişti.

01.07.2024 14:21
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Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kadare, bu sabah sağlık sorunları nedeniyle başkent Tiran'daki evinden Rahibe Teresa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Dünyaca ünlü yazarın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.

İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti.

Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişanlara layık görülmüştü.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünyaca Ünlü Arnavut Yazar İsmail Kadare Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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