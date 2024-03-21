Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı
SİVAS - Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 51'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
51 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına, Şarkışla Kaymakam Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.
Programda konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, " Veysel'in kendi ifadelerinde bulmuş olduğu haliyle kendisi için zannediyorum bugün düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi Şeb-i Aruz'dur. Kendisinin toprağa kavuşma noktasındaki o iradesinin tecelli ettiği bir gündeyiz. Ben Erzurumluyum, çocukluk yıllarımda radyoyu açtığım zaman o yanık türküsüyle ya uzun ince bir yoldaydı ya kara toprağa duymuş olduğu sevdasını dile getirirdi" dedi.
" Onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur"
Aşık Veysel'in Torunu Rüstem Şatıroğlu, "Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel tüm Türkiye'ye ve de dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak onun soyunu devam ettirmek hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla, kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Onu yaşamak onu her gün yeniden keşfederek yaşamak büyük bir gururdur. Aşık Veysel Anadolu'nun pek bilinmez küçük bir köyünde gözlerini dünyaya açtı erken yaşta gözlerini kaybetti. Fakat o akıl ve gönül gözüyle uçsuz bucaksız bir görüşe erişti" dedi.
Konuşmaların arından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi. Ses sanatçıları Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerini seslendirdi.
Son Dakika › Güncel › Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Hüseyin Develi Huzurevi'nde bir program düzenlendi. Programda müzik konseri, tiyatro gösterimi ve doğum günü kutlamaları yapıldı.
Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'nde Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları yöresel ürünlerini tanıttı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve halk oyunları gösterisi sundu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise nevruz ateşi yakıldı ve geleneksel oyunlar oynandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı. Tarım-GFE'de en yüksek artış veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.
A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB'e başvuruda bulunan esnaftan 520'sine daha ödeme yapılacağını bildirdi. Keskin, KOSGEB'in deprem sonrası işletmelerin canlanması projesi kapsamında başvuruda bulunan esnaflara ödemelerin devam edeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Veli Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme Projesi adı verilen talan projesine karşı duracaklarını ve tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını ve kadın istihdamını artırmak için Kadını Kalkındırma Ofisi kuracaklarını söyledi. Sporu destekleyeceklerini ve gerekli teşvikleri sağlayacaklarını da vurguladı.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı. Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.
Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışından dolayı kent genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?