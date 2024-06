Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 15 Haziran'da ABD'nin Ohio eyaletinde hayranlarıyla buluşacak.

Grammy ödüllü Kanadalı sanatçı Bryan Adams, İngiltere turnesi kapsamında 13 Haziran'da Kent, 16 Haziran'da Cheshire'da konser verecek.

Müzik hayatında 53 yılı geride bırakan Eagles grubu, veda turnesi kapsamında 13 ve 15 Haziran'da Hollanda'nın Arnhem kentinde konser verecek.

İngiliz rock grubu Coldplay 12 ve 13 Haziran'da Bükreş'te, 16 Haziran'da Budapeşte'de sahne alacak.

Red Hot Chili Peppers 15 Haziran'da ABD'nin Tennessee eyaletinde konser verecek.

Ünlü pop yıldızı Taylor Swift, dünya turnesine 13 ve 15 Haziran'da vereceği Liverpool konserleriyle devam edecek.

Alman müzik grubu Rammstein, Avrupa turnesini yarın gerçekleşecek Barselona konseriyle sürdürecek.

Metallica, Sting ve Judas Priest Avrupa turnesinde

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC 12 Haziran'da Münih, 16 Haziran'da Dresden'de izleyiciyle buluşacak.

Kariyeri boyunca 17 Grammy ödülüne layık görülen İngiliz müzisyen Sting 14 Haziran'da İngiltere'nin Cheshire kentinde performans sergileyecek.

Dünya turnesi büyük ilgi gören Metallica, 14 ve 16 Haziran'da Kopenhag'da sahne alacak.

Kolombiyalı müzisyen Karol G, yarın Köln'de, 14 Haziran'da Amsterdam'da hayranlarının karşısında olacak.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran 16 Haziran'da Lisbon'da sahne alacak.

ABD'li rap müzisyeni Doja Cat, yarın Glasgow'da, 12 Haziran'da Birmingham'da, 14 Haziran'da Londra'da izleyiciyle buluşacak.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, dünya turnesinin ikinci ayağında 13 ve 15 Haziran'da İspanya'nın Barselona ve Pamplona kentlerinde konser verecek.

Alternatif rock grubu The Smashing Pumpkins ise 12 Haziran'da Glasgow, 13 Haziran'da Manchester, 14 Haziran'da Cardiff, 16 Haziran'da Paris'te sahneye çıkacak.

Sergiler ve fuarlar

Kitap fuarlarında bu hafta, Paris'te 14-16 Haziran'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Nadir Kitap ve Grafik Sanatları Fuarı" öne çıkıyor.

Çok sayıda ülkeden nadir bulunan kitapların okurla buluşacağı fuar, Paris'teki Grand Palais Ephemere'de yapılacak.

Bu haftaki sanat fuarlarının başında ise İsviçre'nin Basel kentinde 13-16 Haziran'da düzenlenecek "Art Basel" geliyor.

Yaklaşık 4 bin sanatçının çalışmalarını 300 uluslararası galeride sergileyeceği fuara, bu yıl 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Film festivalleri

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 12-16 Haziran'da "Provincetown Film Festivali" düzenlenecek. Bu yıl 26. yılını kutlayan festivalde "Outstanding: A Comedy Revolution", "Between The Temples", "All Shall Be Well" ve "Between The Temples" filmleri de gösterilecek.

İngiltere'nin en geniş belgesel festivali olma özelliğini taşıyan "Sheffield DocFest", 12 Haziran'da sinemaseverlere kapılarını açacak. Festivalde ağırlıklı olarak göç, iklim değişikliği ve özgürlük gibi konuları işleyen belgeseller gösterilecek.

Romanya'da düzenlenecek "23. Transilvanya Uluslararası Film Festivali", 14 Haziran'da kapılarını açacak. Festival jürisinde Sibel Kekilli, Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, Konstantinos Kontovrakis, Marketa Santrochova ve Paul Negoescu yer alıyor.

ABD'de vizyona girecek filmler

Karim Ainouz'un yönetmen koltuğunda oturduğu tarih drama filmi "Firebrand"ın yanı sıra Julia von Heinz imzalı "Treasure", Kelly O'Sullivan'ın yazıp yönettiği "Ghostlight", Jennifer Esposito'nun yazıp yönetip başrolde oynadığı "Fresh Kills" ve Daina Oniunas-Pusic imzalı "Tuesday" filmleri ile Christopher Martini'nin yönettiği belgesel "The Relentless Patriot", 14 Haziran'da ABD sinemalarında olacak.

Amanda Nell Eu'nun yönettiği korku filmi "Tiger Stripes", James Croke imzalı korku filmi "Latency" ve Kelsey Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filmi "Inside Out 2" de aynı tarihte ABD'de vizyona girecek.