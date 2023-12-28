 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor

İsveç merkezli Modvion firmasının inşa ettiği ahşap rüzgar türbini, 400 eve yetecek elektrik sağlamaya başladı. 150 metre uzunluğundaki türbinin tepesindeki 2 megawattlık jeneratörü, ahşap malzeme kullanılarak üretildiği için karbon ayak izi oluşturmuyor. Ahşap rüzgar türbinleri, çeliğin üretiminde kullanılan fosil yakıtlar ve karbondioksit salımı nedeniyle oluşan karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor.

Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor
28.12.2023 - 14:17,  Güncelleme: 14:19
Abone Ol

İsveç merkezli Modvion firmasının inşa ettiği, karbon ayak izi olmayan, dünyanın en büyük ahşap rüzgar türbini, 400 eve yetecek elektrik sağlamaya başladı.

BBC'nin özel haberine göre, ahşap rüzgar türbini, en tepedeki kanadıyla birlikte 150 metre uzunluğunda ve Göteborg kentinin dışında bulunuyor.

İçi ahşapla kaplanan rüzgar türbininin tepesindeki 2 megawattlık jeneratörü, elektrik üretmeye ve 400 eve yetecek elektrik sağlamaya başladı.

Rüzgar türbininin üretiminde, yaklaşık 200 alaçam kullanıldığını ifade eden Modvion yetkilileri, bu ağaçların "sürdürülebilir olduğunu", yani kesiminin ardından daha fazlasının dikildiğini ifade etti.

Ahşap rüzgar türbininin karbon ayak izi yok

Fotosentezle karbondioksit depolayan ağaçların kesilmesinin ardından odunlar, çürümedikçe veya yakılmadıkça karbonu hapsediyor. Böylece ahşap rüzgar türbininin, karbon ayak izi oluşmuyor.

Rüzgar türbinlerinin yapımında yaygın kullanılan çeliğin üretiminde fosil yakıtların kullanılması ve bu süreçte karbondioksit salımı nedeniyle karbon ayak izi oluşuyor.

Isınma, enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi insan aktiviteleriyle atmosfere yayılan ve iklim değişikliği etmenlerinden olan karbonun miktarı için "karbon ayak izi" tabiri kullanılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Göteborg, İsveç, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor - Son Dakika


15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:39
Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:23
Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın

Son Dakika
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılan zammı böyle değerlendirdi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
13:57 Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 15:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement