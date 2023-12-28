Dünyanın En Büyük Ahşap Rüzgar Türbini 400 Eve Elektrik Sağlıyor

İsveç merkezli Modvion firmasının inşa ettiği, karbon ayak izi olmayan, dünyanın en büyük ahşap rüzgar türbini, 400 eve yetecek elektrik sağlamaya başladı.

BBC'nin özel haberine göre, ahşap rüzgar türbini, en tepedeki kanadıyla birlikte 150 metre uzunluğunda ve Göteborg kentinin dışında bulunuyor.

İçi ahşapla kaplanan rüzgar türbininin tepesindeki 2 megawattlık jeneratörü, elektrik üretmeye ve 400 eve yetecek elektrik sağlamaya başladı.

Rüzgar türbininin üretiminde, yaklaşık 200 alaçam kullanıldığını ifade eden Modvion yetkilileri, bu ağaçların "sürdürülebilir olduğunu", yani kesiminin ardından daha fazlasının dikildiğini ifade etti.

Ahşap rüzgar türbininin karbon ayak izi yok

Fotosentezle karbondioksit depolayan ağaçların kesilmesinin ardından odunlar, çürümedikçe veya yakılmadıkça karbonu hapsediyor. Böylece ahşap rüzgar türbininin, karbon ayak izi oluşmuyor.

Rüzgar türbinlerinin yapımında yaygın kullanılan çeliğin üretiminde fosil yakıtların kullanılması ve bu süreçte karbondioksit salımı nedeniyle karbon ayak izi oluşuyor.

Isınma, enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi insan aktiviteleriyle atmosfere yayılan ve iklim değişikliği etmenlerinden olan karbonun miktarı için "karbon ayak izi" tabiri kullanılıyor.