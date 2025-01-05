Dünyanın En Yaşlı İnsanı Tomiko Itooka Hayatını Kaybetti

TOKYO, 5 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip 116 yaşındaki Tomiko Itooka, Japonya'nın batısında yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti.
Hyogo eyaletinin şehir yönetimi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Itooka'nın 29 Aralık'ta Ashiya kentinde kaldığı bir huzurevinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
23 Mayıs 1908'de doğan Itooka, Hyogo'nun komşusu Osaka'nın Kashiwara şehrinde yaşayan 116 yaşındaki Fusa Tatsumi'nin Aralık 2023'te vefatının ardından Japonya'nın yaşayan en yaşlı insanı unvanını kazanmıştı.
Itooka, Eylül 2024'te 117 yaşında hayatını kaybeden İspanyol Maria Branyas'ın ardından Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı ilan edilmişti.
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