Dünyanın Farklı Şehirlerinde Bu Hafta Gerçekleşecek Etkinlikler

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

Ünlü müzisyen Bruce Springsteen, 2024 dünya turnesine 19 Mart'ta ABD'nin Phoenix kentinde vereceği konserle başlayacak.

İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode, Avrupa turnesi kapsamında 19 Mart'ta Portekiz'in başkenti Lizbon, 23 Mart'ta ise İtalya'nın Turin şehrinde sahne alacak.

Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda 20 Mart'ta Rus trompetçi Sergei Nakariakov ve Macar trompetçi Gabor Boldoczki beraber sahne alacak.

Aynı mekanda 23 Mart'ta ise Slovakyalı müzisyen Zuzana Ferjencikova, müzikseverlere organ resitali sunacak.

İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi konser salonu Palau de la Musica Catalana'da 18 Mart'ta Monteverdi Korosu, İngiliz Barok Solistleriyle birlikte George Frideric Handel'ın 18. yüzyılda yazdığı oratoryosu "Israel in Egypt"i seslendirecek.

İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda 21 Mart'ta Alessandro Cadario'nun şefliğindeki orkestra, klasik müzik konseri verecek. Konserde ünlü piyanist Emanuele Arciuli de orkestraya eşlik edecek.

Amsterdam'daki Concertgebouw Konser Salonu ise 20 Mart'ta Macar besteci Ivan Fischer ile Budapeşte Festival Orkestrası'nı ağırlayacak.

Fuarlar ve sergiler

Almanya'da 21-24 Mart'ta düzenlenecek Leipzig Kitap Fuarı'nda 3 bine yakın kişi ve kurum tarafından 2 bin 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Sanat fuarlarında ise Paris'te 19-24 Mart'ta düzenlenecek "Salon du Dessin" etkinliği öne çıkıyor. Çizim sanatlarına ait örneklerin sergileneceği fuarda ziyaretçiler binden fazla sanatsal çalışmayı gözlemleyebilecek.

Şili'nin başkenti Santiago'da bu yıl 15'incisi düzenlenecek "Ch.ACO" fuarı, 20 Mart'ta sanatseverlere kapılarını açacak.

Çağdaş görsel sanat örneklerinin çok sayıda galeriyle sergileneceği fuar, son 10 yılda 300'ün üzerinde sanatçı ve 500 bin civarında ziyaretçi ağırladı.

Londra'daki Kraliyet Sanat Akademisi bünyesinde en uzun soluklu fuar olma özelliğini taşıyan "London Original Print Fair" ise 21-24 Mart'ta baskı sanatı çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Avusturya'nın Salzburg kentinde her yıl düzenlenen "Art&Antique Salzburg" fuarı bu yıl 23 Mart'ta kapılarını açacak. Her yıl 12 ayrı galeriyi bünyesinde barındıran fuarda görsel sanatlar, antika ile buluşacak.

Film festivalleri

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde 21-24 Mart'ta "Gasparilla Uluslararası Film Festivali" gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış gecesinde John Travolta'nın başrol oynadığı "Cash Out" filmi gösterilirken kapanış gecesi ise Andrew Currie'nin yönettiği "The Invisibles" filminin gösterimi yapılacak.

Atlanta kentinde ise 23 ve 24 Mart'ta, dünya çapında belgesel yapımların yer alacağı "Atlanta Docufest" etkinliği gerçekleştirilecek.

İngiltere'nin Oxford kentinde 21-24 Mart'ta "Oxford Film Festivali" gerçekleştirilecek. Bu yıl 21'incisi düzenlenen festival kapsamında dünya çapında beğenilen 100 film sinemaseverlerle buluşturulacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

Ghostbusters (Hayalet Avcıları) serisinin yeni filmi "Frozen Empire", 22 Mart'ta ABD genelinde beyazperdede olacak. Gil Kenan'nın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Mckenna Grace, Annie Potts ve Carrie Coon yer alıyor.

Aynı tarihte, başrollerinde Russel Crowe'un oynadığı suç ve gerilim filmi "Sleeping Dogs", Kevin Spacey'in rol aldığı "Peter Five Eight" ve Cameron Cairnes ile Colin Cairnes'in yönettiği korku filmi "Late Night with the Devil" vizyona girecek.