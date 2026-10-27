Duo di Napoli, 1 Kasım'da Süreyya Operası'nda İtalyan aryalarını seslendirecek

Duo di Napoli, 1 Kasım'da Süreyya Operası'nda İtalyan aryalarını seslendirecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Duo di Napoli'nin 'Büyüleyici İtalya' programı 1 Kasım'da saat 11.00'de Süreyya Operası'nda Kahve Konserleri'nde dinleyiciyle buluşacak. Soprano Nicoletta D'Agosto ve piyanist Paolo Scibilia, İtalyan opera aryaları, romanslar ve Napoli şarkılarını seslendirecek.
Soprano Nicoletta D'Agosto ve piyanist Paolo Scibilia'dan oluşan Duo di Napoli, "Büyüleyici İtalya" başlıklı programıyla 1 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
"Kahve Konserleri" kapsamında saat 11.00'de düzenlenecek konserde, İtalyan opera aryaları, romanslar ve Napoli şarkılarından oluşan repertuvar seslendirilecek.
Konser programında, Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasından "Mi chiamano Mimi" ve "Tosca" operasından "Vissi d'arte" aryaları ile Vincenzo Bellini'nin "Norma" operasından "Casta diva" eseri yer alıyor.
Francesco Paolo Tosti'nin "L'alba separa dalla luce l'ombra", "Sogno", "Ideale", "L'ultima canzone" ve "A Vucchella" adlı eserlerinin de seslendirileceği konserde, Napoli müziğinin öne çıkan örnekleri dinleyiciyle buluşacak.
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