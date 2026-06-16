Dura'da Yerleşim Tehdidi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Dura Belediyesinin üyelerinden Ziyad er-Recub, beldenin batısında Filistin toprakları gasbedilerek inşaat çalışmaları başlatılan "Doran" adlı yerleşim biriminin bölgedeki Filistin varlığını tehdit ettiğini belirtti.

Recub, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dün Dura beldesinin batısındaki arazilerde yerleşim birimi faaliyetleri başlatmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İşgal koşullarında yerel imkanların "zayıf ve yetersiz" olduğunu ve işgal ile tek başına mücadele etmeye yetmediğini ifade eden Recub, İsrail'in yerleşim politikalarını durdurmak için İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Smotrich'in yerleşimin inşasına başlandığını duyurmasının "tekil bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini" belirten Recub, şunları kaydetti:

"Smotrich'in, beldemizin toprakları üzerinde Doran isimli yerleşimin inşasını resmen başlatması, bölgedeki Filistin topraklarını ve varlığını hedef alan geniş kapsamlı yerleşim planlarının bir parçasıdır."

Birçok Filistinli ailenin Dura civarındaki birden fazla bölgeye dağılmış durumda olduğunu ve coğrafi ayrılığın günlük yaşamlarını, hareketlerini ve sosyal ilişkilerini doğrudan etkilediğini kaydeden Recub, Dura çevresindeki dağlık bölgelerin zirvelerine kurulan yasadışı yerleşim noktalarının, Filistinlilere ait bölgeler arasında hareketi ve iletişimi engelleyen "coğrafi bir bariyer" oluşturduğunu ve halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Recub, yaşananları Filistin topraklarına yönelik "açık bir saldırı" ve özellikle tarım ve hayvancılığa bağımlı bölgelerdeki halkın yaşamına ve geçim kaynaklarına yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirdi.

Dura beldesinin topraklarının 1948 öncesinde yaklaşık 240 bin dönüm olduğunu ancak coğrafi ve siyasi değişimler ile artan yerleşim baskıları nedeniyle günümüzde yaklaşık 150 bin dönüme kadar daraldığını kaydeden Recub, Dura'nın batı bölgesinin dağlık yapısı ve Filistin tepelerine ve kıyıya doğru uzanan geniş düzlükleriyle, bu baskılara en fazla maruz kalan alanlardan biri olduğunu belirtti.

Dura'nın batısındaki bölgede yüksekliklerin yaklaşık 600 metre ile şehir merkezinde yaklaşık 880 metre arasında değiştiğine dikkati çeken Recub, bu durumun bölgeyi coğrafi açıdan oldukça çeşitlilik gösteren bir alan haline getirdiğini ve bölgenin temel olarak tarım ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine dayandığını aktardı.

Recub ayrıca, bölgenin coğrafi yapısında meydana gelecek herhangi bir değişikliğin halk üzerinde geniş sosyal, ekonomik ve psikolojik sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıda bulundu.

Topraklarının işgal edilmesinin ve işgalin sürekli genişletilmesinin Filistinliler için acı verici olduğunu vurgulayan Recub, yasadışı yerleşim baskılarının artması ve yerel halkın sınırlı imkanlarla buna karşı koyma kapasitesinin azalması nedeniyle durumun daha da zor bir hal aldığını ifade etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün Binyamin Netanyahu hükümetinin giderek tırmanan adımları kapsamında, Dura beldesinin batısında "Doran" yerleşiminin inşası için temel atma törenine katılmıştı.