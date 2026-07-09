Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım
09.07.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta Durağan Belediyesi'nin hazırladığı 'Çalışan Üreten Gençlik Projesi' kapsamında, atıl durumdaki eski cezaevi binası 30 milyon lira yatırımla tekstil üretim tesisine dönüştürülecek. Projeyle en az 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Sinop'un Durağan ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde yürütülen "Çalışan Üreten Gençlik Projesi", 30 milyon lira yatırım bedeliyeyle hayata geçirilecek.

Toplam bütçesi 30 milyon lira olan projenin 27 milyon lirası hibe, 3 milyon lirası ise Durağan Belediyesi tarafından karşılanacak.

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım

KENTTE İSTİHDAM ARTACAK

Proje kapsamında uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski Durağan Cezaevi binası ve arazisi, tekstil üretim tesisine dönüştürülecek.

Kurulacak tekstil fabrikasında en az 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Projeyle hem üretimin artırılması hem de mesleki becerilerin geliştirilerek ilçe ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor.

Projenin protokolü Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan'ın ev sahipliğinde Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan arasında imzalandı.

SİNOP VALİSİ: SOSYAL ANLAMDA BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR

Vali Özarslan, yıllardır atıl durumda bulunan kamu binası ve arazisinin üretime kazandırılmasının ilçe adına önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "Bu yatırım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal anlamda da büyük değer taşıyor. Yaklaşık 100 kişinin istihdam edileceği fabrika ailelerin yaşamına da doğrudan katkı sağlayacak. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin iş birliğiyle örnek bir proje hayata geçirildi." dedi.

Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım

KADIN VE GENÇ İSTİHDAMI 

Ermiş ise projenin uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirterek, ilçeye kazandırılacak tekstil fabrikasının özellikle kadın ve genç istihdamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ermiş, projeye katkı sunan başta Vali Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KUZKA ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Gençlik, Durağan, Cezaevi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:39
Akaryakıta yeni zam Psikolojik sınır aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
07:21
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:05:18. #7.13#
SON DAKİKA: Eski cezaevi binası bakın neye dönüşecek: Tam 30 milyonluk yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.