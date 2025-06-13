Duran, Oslo Forumu'nda Türkiye'nin Rolünü Anlattı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Oslo Forumu'na katılarak Gazze, Ukrayna, Sudan, Afrika bölgesel panelleri ile arka kanal diplomasisi tematik panelinde Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki tecrübelerini ve özgün rolünü anlattı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Duran, 11-12 Haziran'da düzenlenen Oslo Forumu'na katıldı.

Çeşitli konu başlıklı panellerde Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki tecrübelerini aktaran Duran, forum kapsamında Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik, Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Hüseyin Şeyh Ali, Avrupa Birliği'nin Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz Özel Temsilcisi Annette Weber, Uruguay Devlet Başkanlığı Sekreteri Alejandro Sanchez, Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets, US Middle East Project Başkanı David Levy ve Center for Humanitarian Dialogue yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.