Durban'da yabancı karşıtı şiddet tehdidi, 457 mültecinin Gauteng'e taşınmasını başlattı - Son Dakika
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Durban'da yabancı karşıtı şiddet tehdidi, 457 mültecinin Gauteng'e taşınmasını başlattı

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Güney Afrika'nın Durban kentinde yabancı karşıtı şiddet tehdidi nedeniyle aylardır sokakta yaşayan 457 mülteci, güvenlik endişeleriyle Gauteng'deki geçici merkeze taşınmayı kabul etti. Nakil süreci, hükümet ile BMMYK koordinasyonunda yürütülüyor.

CAPE Güney Afrika'nın Durban kentinde yabancı karşıtı şiddet tehdidi nedeniyle aylardır sokakta yaşayan yüzlerce mülteciyi, hükümetin belirlediği geçici merkeze taşıma süreci başlatıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, mayıstan itibaren yabancı karşıtı baskı ve saldırılar nedeniyle yaşadıkları bölgelerden ayrılarak Durban'daki Mülteci Kabul Merkezi önüne yerleşen 457 mülteci, güvenlik endişeleriyle Gauteng'deki geçici merkeze taşınmayı kabul etti.

Mültecilerin nakline ilişkin kararın alınmasında, geçen hafta "March and March" hareketinin eyleminde bazı mültecilerin yaralanması ve hareketin bugün yeniden eylem düzenleyeceğini duyurması nedeniyle artan saldırı endişesi etkili oldu.

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu 457 kişiden 454'ünün ülkede yasal statüye sahip olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, nakil sürecinin Güney Afrika hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtlığı

Yaklaşık 3 milyon göçmenin yaşadığı 63,5 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, March and March ve Operation Dudula gibi yabancı karşıtı gruplar, düzensiz göçmenlerin ülkeden çıkarılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Güney Afrika hükümeti, göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştırılması kapsamında 3 Ağustos itibarıyla 77 bin 184 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıklamıştı.

Güney Afrika polisinin son dönemdeki yabancı karşıtı şiddet dalgasıyla doğrudan ilişkilendirdiği saldırılarda, 2 Mozambik vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Şiddet olayları ve tehditlerin ardından çoğunluğunu Malavililerin oluşturduğu, aralarında Zimbabve, Mozambik ve Nijerya vatandaşlarının da bulunduğu 150 binden fazla göçmen ülkelerine dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Durban'da yabancı karşıtı şiddet tehdidi, 457 mültecinin Gauteng'e taşınmasını başlattı - Son Dakika

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