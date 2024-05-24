Duruşma ve basın toplantıları bugün devam ediyor - Son Dakika
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Duruşma ve basın toplantıları bugün devam ediyor

Duruşma ve basın toplantıları bugün devam ediyor

Bugün Sincan Cezaevi'nde suç örgütü davası duruşması yapılacak, İzmir'de ise Ege Bölge Sanayi Odası ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından basın toplantıları düzenlenecek.

24.05.2024 09:13  Güncelleme: 09:14
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09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 kişi hakkında açılan davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edilecek. (ANKARA)

09.30 - Ege Bölge Sanayi Odası, üretimden satışlar kriterini göre 100 büyük firmayı İzQ İnovasyon merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın  tutuklu yargılandığı davanın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılacak. (İSTANBUL)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığındaki " Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", rezerv alan uygulamaları ve hak ihlalleri ile ilgili CHP Hatay İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,  28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali ile ilgili basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30- CHP'nin 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapacağı mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ PINARBAŞI)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Sultangazi Garajı Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) Meslekte 50 Yıl Onur Ödülleri'ni verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 18.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek, Dil Derneği'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapacağı Ustalara Saygı Gecesi etkinliğine katılacak (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

18.00 - KESK " Yoksulluk, İşsizlik, Güvencesizlik Paketine Hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - Türkiye İşçi Partisi, son günlerdeki tutuklama kararlarına ilişkin, partinin İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Sincan Cezaevi, Cemil Tugay, İzmir, Ege, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duruşma ve basın toplantıları bugün devam ediyor - Son Dakika

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