Duruşma ve basın toplantıları bugün devam ediyor

Güncel

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 28'i tutuklu 61 kişi hakkında açılan davanın duruşmasına Sincan Cezaevi'nde devam edilecek. (ANKARA)

09.30 - Ege Bölge Sanayi Odası, üretimden satışlar kriterini göre 100 büyük firmayı İzQ İnovasyon merkezinde düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00- "Yüksek getirili gizli fon dolandırıcılığı" iddiasıyla banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklu yargılandığı davanın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılacak. (İSTANBUL)

11.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan başkanlığındaki " Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu", rezerv alan uygulamaları ve hak ihlalleri ile ilgili CHP Hatay İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

11.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 28-30 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali ile ilgili basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.30- CHP'nin 2 Haziran'da belediye başkanlığı seçimlerinin yenileneceği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapacağı mitinge, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ PINARBAŞI)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT Sultangazi Garajı Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) Meslekte 50 Yıl Onur Ödülleri'ni verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 18.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek, Dil Derneği'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapacağı Ustalara Saygı Gecesi etkinliğine katılacak (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

18.00 - KESK " Yoksulluk, İşsizlik, Güvencesizlik Paketine Hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - Türkiye İşçi Partisi, son günlerdeki tutuklama kararlarına ilişkin, partinin İzmir İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...