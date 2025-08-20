Dürzi Liderden Süveyda İçin ABD'ye Çağrı - Son Dakika
Dürzi Liderden Süveyda İçin ABD'ye Çağrı

20.08.2025 11:12
Muvafak Tarif, ABD'den Süveyda'ya insani koridor açmasını ve ateşkes varılmasını talep etti.

İsrail'deki Dürzilerin lideri Muvafak Tarif, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan, Suriye'nin güneyindeki "Süveyda kentine kara koridoru açılması" talebinde bulundu.

Dürzi lider Tarif'in, ABD merkezli Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzilerin lideri Mufavak Tarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasında dün gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki durum ele alındı.

İsrail'deki Dürzilerin lideri Tarif, Washington yönetimini, Süveyda'da "kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkese" varılması, kente insani yardımların ulaştırılması için ABD garantörlüğünde kara koridoru açılması ve kent üzerindeki "kuşatmanın kaldırılması" konusunda çalışmaya çağırdı.

ABD Büyükelçisi Barrack'ın, Tarif'e görüşme esnasında gündeme getirilen tüm hususları güvence altına alan bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

İkilinin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani arasındaki görüşmeden birkaç saat önce bir araya geldiği aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in dün gece Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

Görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun" ele alınacağı kaydedilmişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Bunun üzerine dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Süveyda, Suriye, İsrail

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
