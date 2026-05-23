İzmir'in Menderes ilçesinde kırsal alanda yüksekten düşerek mahsur kalan jandarma personeli kurtarıldı.
Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki kırsal alanda çalışma yürüten jandarma personeli U.A. (31), ayağının kayması sonucu yüksekten düşerek vadide mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden yaralı çıkarılan U.A, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
U.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düşen Jandarma Mahsur Kaldı, Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?