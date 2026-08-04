Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 Kurban Bayramı hazırlıkları için Kars’ın köylerinden erkek dana toplayan Kayserili bir besici, kamyon kasasındaki deste deste 200 TL'lik banknotlar ile yüklediği danaların fotoğrafını yan yana getirip "Bakış açısı meselesi.." notunu düştü.

2027 yılı Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Kars’ın köylerinden erkek dana toplayan Kayserili bir besicinin sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Kamyon kasasına dizilmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar ile canlı danaları kıyaslayan ve "Bakış açısı meselesi.." notunu düşen besici, takipçilerini tebessüm ettirdi.

KARS KÖYLERİNDEN KAYSERİ'YE KURBANLIK SEVKİYATI

Kurban Bayramı'na hazırlık sürecini şimdiden başlatan Kayserili bir besici, kurbanlık alımı için Kars'ın yolunu tuttu. Köy köy gezerek erkek danaları toplayan besici, sevkiyat sırasında çektiği fotoğraflarla ticaretteki pratik zekasını ve mizah anlayışını gözler önüne serdi.

Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

"BAKIŞ AÇISI MESELESİ"

Besicinin paylaştığı iki fotoğraf arasındaki benzerlik ve mesaj sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti:

  • İlk fotoğraf: Kamyon kasasında adeta bir servet gibi istiflenmiş deste deste 200 TL'lik banknotlar yer alıyor.
  • İkinci fotoğraf: Aynı kamyon kasasının içinde Kayseri'ye götürülmek üzere yüklenmiş erkek danalar bulunuyor.

Paylaşımına "Bakış açısı meselesi.." notunu ekleyen besici, ticarete konu olan kurbanlık danaların kendi gözündeki karşılığını esprili bir dille ifade etti. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, "Kayserili zekası yine iş başında" yorumlarına neden oldu.

Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bir Kayserinin yapay zeka ile testi (zekası anca ona çalışır) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Denizli’de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
Trump’tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi Trump'tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Altay’da kayyım süreci başladı Altay’da kayyım süreci başladı

17:05
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 17:53:42. #7.12#
SON DAKİKA: Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.