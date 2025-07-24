Dut Ağacı Araca Devrildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde dut ağacının devrilmesi sonucu hafif ticari araç zarar gördü.

Halide Hatun Caddesi'ndeki Halide Hatun İlkokulu'nun bahçesinde bulunan dut ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki bir hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Hafif ticari araçta hasar oluşurken, yol trafik akışına kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağacın kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı.