Duygu Asena 80. Doğum Gününde Beşiktaş'ta Anıldı

19.04.2026 22:34  Güncelleme: 00:08
Beşiktaş Belediyesi, kadın hakları mücadelesinin simgelerinden Duygu Asena'nın 80. doğum günü için anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte Asena'nın hayatı, mücadelesi ve Türk kadın hareketine olan katkıları konuşuldu.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi, gazeteci ve yazar Duygu Asena'nın 80. doğum günü için kutlama ve anma etkinliği düzenledi. Kadın hakları mücadelesinin simge isimlerinden biri olan Asena, dostları ve sevenlerinin katılımıyla anıldı. Etkinliğe katılan Duygu Asena'nın kardeşi İnci Asena, "Beni öldükten sonra ağlayarak gözyaşıyla anmayın, gülerek neşeyle anın demişti. Bu yüzden onun doğum günlerini de hep neşeyle anmak istiyorum." dedi.

20 yıl önce hayatını kaybeden Duygu Asena için Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşti. Programa; gazeteci ve yazar Nazım Alpman, Nebil Özgentürk, Cem Erciyes, Zeynep Oral, Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve Duygu Asena'nın kardeşi İnci Asena başta olmak üzere çok sayıda yazar, gazeteci ve sanatsever katıldı.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, Asena'nın yakın dostları söz alarak onun hayatını, mücadelesini ve Türk kadın hareketine bıraktığı güçlü mirası anlattı. Duygu Asena'nın kardeşi İnci Asena, konuşmasında ablasının hayata bakışını şu sözlerle aktardı:

"Beni öldükten sonra ağlayarak gözyaşıyla anmayın, gülerek neşeyle anın demişti. Bu yüzden onun doğum günlerini de hep neşeyle anmak istiyorum."

Gazeteci ve yazar Zeynep Oral ise konuşmasında, Duygu Asena'nın Türkiye'de kadın hareketinin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, "Kadın hareketi bir insan hakları mücadelesine dönüştüyse bunda Duygu'nun çok önemli bir payı vardır." ifadelerini kullandı.

Nebil Özgentürk de Asena'nın unutulmaz bir isim olduğuna vurgu yaparak, "Doğum günü artık yaşamayan biri için kutlanıyorsa bu, onun hala yaşadığını gösterir. Duygu Asena; çok değerli bir yazar, güçlü bir düşünce insanı ve direnişçi bir kadın olarak hafızalarda kalmaya devam edecek." dedi.

Cem Erciyes ise etkinliğin ruhunun Duygu Asena'nın kişiliğiyle örtüştüğünü belirterek, "Bugün tam da onun neşesine ve tabuları yıkan cesaretine yakışır bir doğum günü kutlaması. Duygu Asena, yazdıkları, mücadelesi ve eylemci kimliğiyle büyük bir etki yarattı." şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda, üzerinde "Duygu Asena 80 yaşında" yazılı pasta kesildi ve toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: ANKA

