Düzce, 25 Yılda Depreme Dirençli Şehir Haline Geldi - Son Dakika
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Düzce, 25 Yılda Depreme Dirençli Şehir Haline Geldi

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Düzce, 12 Kasım 1999 depreminden sonra önemli bir değişim geçirerek depreme dirençli bir şehir olma yolunda ilerledi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem yönetmeliklerine harfiyen uyduğunu ve kentsel dönüşümü hızlandırdıklarını belirtti.

11.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:50
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Çeyrek asırlık acı: Düzce depremi unutmadı, dirençli şehir oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü:

"Deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz"

DÜZCE - Düzce, acı dolu 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden geçen 25 yılda yaralarını sardı ve depreme dirençli bir şehir haline geldi. Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Kentsel dönüşümü de hızlandırıyoruz" dedi.

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük bir yıkıma neden oldu. 845 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı bu acı olay, Düzcelilerin hafızasından silinmedi. Aradan geçen çeyrek asırda, Düzce büyük bir değişim gösterdi.

"Deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz"

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, depremin kentte bıraktığı izlerin hala taze olduğunu belirterek, Düzce'nin bu süreçte ciddi dersler çıkardığını ifade etti. Özlü, "Depremin üzerinden çeyrek asır geçti. Düzce, son 25 yıl içinde depremlerden ciddi dersler çıkardı. Biz deprem yönetmeliklerine harfiyen uyan bir şehiriz. Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Kentsel dönüşümü de hızlandırıyoruz. Bu çerçevede baktığımızda Düzce, 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde şiddeti 12 Kasım kadar olmasa da bir tek can kaybı olmadan afeti atlattı. Bu bizim aldığımız tedbirlerin neticesidir" dedi.

" Türkiye'nin birinci önceliği depremlere dirençli şehirler üretmek"

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, Türkiye'nin birinci önceliğinin depreme dirençli şehirler inşa etmek olduğunu vurgulayan Özlü, "Bir savunma sanayi uzmanı olarak şunu söylemeliyim ki, Türkiye'nin savunma ve güvenliğinin son derece önemli olduğunu, savunma sanayi faaliyetlerinin önemli olduğunu söylerdim. Ancak 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'nin birinci önceliğinin depremlere dirençli şehirler üretmek olduğu kanaatine vardım. Deprem bir kaç dakika veya saniye sürüyor. Yaşlı, genç, çocuk, kadın, kedi, köpek demeden herkesi etkiliyor. Savaşlarda böyle bir durum yok. Savaşlarda iki ordu çarpışır ve tedbir alır. Neticede asker, asker ile savaşır. Depremlere ve doğal afetlere karşı dirençli şehirler üretmek Türkiye için en önemli konudur. Tüm belediyelerimizin de Düzce örneğinde olduğu gibi depremlere, doğal afetlere dirençli şehirler üretme, oluşturma konusunda dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce, 25 Yılda Depreme Dirençli Şehir Haline Geldi - Son Dakika

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