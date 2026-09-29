Düzce Akçakoca\'da sağanakta dere taştı, 3 evi su bastı, 14 tekne hasar gördü

Düzce Akçakoca'da sağanakta dere taştı, 3 evi su bastı, 14 tekne hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da iki gündür süren yağış taşkınlara yol açtı; Esmahanım köyünden geçen dere taştı ve 3 evi su bastı. Balıkçı barınağında gece etkili fırtınada yükselen dalgalar 14 tekneye zarar verdi; yağmur sürerken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu Esmahanım köyünde 3 evi su bastı. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında 14 tekne zarar gördü.
Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca'da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı. Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı. Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.
Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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