Düzce Akçakoca'da üzerinde oynadığı traktörün altında kalan çocuk can verdi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bahçede fındık toplanırken üzerinde oynadığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Doğan C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.
Yeşilköy mevkisindeki bahçede fındık toplandığı sırada 10 yaşındaki Mehmet Doğan C'nin üzerinde oynadığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip devrildi. Traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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