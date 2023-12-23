Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü\'ye ait otomobil alev alev yandı

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DÜZCE'de, bir site içerisinde park halinde olan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ait otomobil, motor kısmının tutuşmasıyla alev alev yandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ait otomobil, iddiaya göre, park halindeyken motor kısmından alev aldı. Kısa sürede tüm otomobili saran alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)