Düzce'de 7 yaşındaki torununa şiddet uygulayan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 yaşındaki torununa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün 7 yaşındaki çocuğa şiddet uygulanan görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kaymakamlıkça çalışma başlatıldığı belirtildi.
Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün derhal harekete geçtiği aktarılan açıklamada, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen çocuğun babası T.A. (55) ve babaannesi S.A'nın (81) Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Şahısların Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği anlatılan açıklamada, mağdur çocuğun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü psikologları eşliğinde devlet koruması altına alındığı kaydedildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından salıverilen baba şikayetçi olmadığını belirtirken, adliyeye sevk edilen babaanne çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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