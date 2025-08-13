Düzce\'de Adam Evinde Ölü Bulundu

Düzce'de kendisinden haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu.

Yeni Mahallesi'nde 3 katlı evin ikinci katında yalnız yaşayan İsa Şahin'den (46) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, adamdan yanıt alamayınca savcılık kontrolünde kapıyı kırarak içeriye girdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz halde bulunan adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, evin birçok farklı noktasında kan izlerine rastladığı belirtildi.

Aynı binanın başka bir katında oturan yabancı uyruklu bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.