Düzce\'de alkollü sürücü polis uygulamasında motosikletini yaktı

Düzce'de polis uygulamasına takılan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü motosikletini yaktı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Karahacımusa Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi'nde H.S. idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Ehliyetini isteyen polis ekiplerine direnen sürücü, motosikletini ateşe verdi.

Alevlerin sardığı motosikleti söndürmek isteyen polisler, yoldan geçen Düzce Belediyesine ait sulama aracından yardım istedi.

Motosikletteki yangın söndürüldükten sonra H.S'nin 100 promil alkollü olduğu tespit edildi. H.S'ye 21 bin 112 lira ceza uygulandı.

Yanan motosiklet ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.