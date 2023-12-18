 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi de yakalandı. Ayrıca kaçak alkol ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise 194,37 gram uyuşturucu madde bulundu ve 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama
18.12.2023 - 16:33,
Abone Ol

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda, 115 kutu kaçak alkol, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Terörle mücadelede FETÖ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 194,37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Organize suçlarla mücadele kapsamında da ise gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Düzce, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama - Son Dakika


16:29
Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28
Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53
Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi

Son Dakika
16:29 Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor
16:28 Dursun Özbek hastaneye kaldırıldı
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem ödül töreni
15:53 Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:45 Burdur'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan üniversiteli kız öğrenci yaralandı
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:11 Ekonomik sıkıntılar çeken oyuncu Kim Zolciak, boşanma aşamasında olduğu kocasına ait eşyaları Instagram üzerinden satışa Çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement