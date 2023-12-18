Düzce\'de Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Tutuklama

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda, 115 kutu kaçak alkol, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Terörle mücadelede FETÖ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 194,37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Organize suçlarla mücadele kapsamında da ise gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.