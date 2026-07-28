Düzce'de Av Tüfeğiyle Cinayet: 1 Tutuklama
Yaşar K., yengesi Saime K.'yi av tüfeğiyle öldürdü, tutuklandı.
??????? Düzce'nin Yığılca ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kadının ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı.
Kocaoğlu köyündeki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada dün yengesi Saime K'yi (64) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K'nin (76) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Yığılca Adliyesine sevk edilen Yaşar K, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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